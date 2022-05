Stranger Things 4: Netflix aggiunge un avviso sui contenuti dopo la sparatoria in Texas (Di venerdì 27 maggio 2022) dopo il massacro in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, Netflix ha aggiunto un avviso sui contenuti di Stranger Things 4, da oggi sulla piattaforma streaming. Netflix ha aggiunto un avviso sui contenuti di Stranger Things 4, da oggi sulla piattaforma streaming con la prima parte di stagione, in seguito alla sparatoria a scuola a Uvalde, in Texas. Nel cartello che introduce la serie si legge: "Abbiamo girato questa stagione di Stranger Things un anno fa. Ma data la recente tragica sparatoria in una scuola del Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022)il massacro in una scuola elementare di Uvalde, inha aggiunto unsuidi4, da oggi sulla piattaforma streaming.ha aggiunto unsuidi4, da oggi sulla piattaforma streaming con la prima parte di stagione, in seguito allaa scuola a Uvalde, in. Nel cartello che introduce la serie si legge: "Abbiamo girato questa stagione diun anno fa. Ma data la recente tragicain una scuola del, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di ...

