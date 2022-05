Rkomi giurato X Factor 2022 completa il tavolo con Fedez | Ambra e Dargen D' Amico

Advertising

Dovrebbe essere dunqueil quartodi X Factor 2022 insieme a Fedez, Ambra e Dargen D'Amico. In merito alla conduzione, ancora una volta i due portali concorderebbero con l'ipotesi di un ...... ieri a Milano, del festival benefico gratuito Love Mi ),, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Al momento non è chiara l'identità del quarto e ultimoche sarà chiamato a ...You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. Irriverente, Dargen è sicuramente uno dei personaggi più attesi del prossimo ...Oltre a Manuel Agnelli, non rivedremo nemmeno Ludovico Tersigni! Dovrebbe essere dunque Rkomi il quarto giurato insieme a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Dopo aver ufficializzato il ritorno di Fedez e ...