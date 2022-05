Pirlo Cremonese, i lombardi ci pensano! Pazza idea per la panchina (Di venerdì 27 maggio 2022) Pirlo torna in panchina? Pazza idea per l’ex Juve: il tecnico può finire sulla panchina della neopromossa Cremonese Pirlo potrebbe tornare in panchina dalla prossima stagione. E potrebbe farlo per guidare una squadra fresca di promozione in Serie A. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’ex giocatore e allenatore della Juve sarebbe vicino all’approdo alla Cremonese. Pirlo sarebbe già a Cremona per definire l’accordo con la proprietà. L’allenatore vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana è in vantaggio su Alvini. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022)torna inper l’ex Juve: il tecnico può finire sulladella neopromossapotrebbe tornare indalla prossima stagione. E potrebbe farlo per guidare una squadra fresca di promozione in Serie A. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l’ex giocatore e allenatore della Juve sarebbe vicino all’approdo allasarebbe già a Cremona per definire l’accordo con la proprietà. L’allenatore vincitore di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana è in vantaggio su Alvini. VIDEO I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sportmediaset - Pirlo in pole per la Cremonese: il Maestro in città per trattare - CalcioNews24 : La #Cremonese ora pensa a #Pirlo per la panchina ?? - serieAnews_com : #SerieA, #Braida frena sul possibile arrivo di #Pirlo alla #Cremonese - NapoliAddict : Cremonese in Serie A: per il dopo Pecchia c'è Bjelica. Difficoltà per Pirlo e Gattuso #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Budulacci70 : Siccome si parla di Cremonese ritorna Milanista. Sporcmediaset -