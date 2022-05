INPS, pensione in arrivo: come conoscere già la cifra (Di venerdì 27 maggio 2022) La pensione di giugno sta per arrivare. Sia per chi sceglie l’accredito bancario che per chi la ritira cash presso gli uffici Poste La pensione, o meglio, l’importo della pensione, ogni mese può subire aumenti o diminuzioni in base a trattenute o bonus. Questo comporta un’oscillazione che può far tremare il pensionato in attesa dell’importo. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 27 maggio 2022) Ladi giugno sta per arrivare. Sia per chi sceglie l’accredito bancario che per chi la ritira cash presso gli uffici Poste La, o meglio, l’importo della, ogni mese può subire aumenti o diminuzioni in base a trattenute o bonus. Questo comporta un’oscillazione che può far tremare il pensionato in attesa dell’importo. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

casini_alberto : Sono uditore di voci punteró alla inabilità al lavoro alla pensione di invalidità visto che sono ancora invalido ci… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - doppia pensione riforma Inps - Missione Risparmio - Tangotredici : @ItaliaViva @matteorenzi Il solito mio cugino chiude l'attività all'età di 52 anni nel frattempo che Italia viva gl… - kontross : Sicuramente una grande stronza ! Uva di quelle che per sistemare la previdenza del pubblico in deficit profondo ha… - AngeloBaffi1 : È da anni che denuncio il furto ai pensionati. Il prelievo IVA. Basta far preparare una carta ricaricabile SOLO DA… -