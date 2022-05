Estella Caprotta | morta a 109 anni la nonnina di San Casciano | ' Viveva in uno stato di grazia'

(Di venerdì 27 maggio 2022) Quella E, dalle sfumature 'ispaniche', che precedeva il nome, era il segnale chedi 109, fosse una persona non comune e che la sua unicità si sarebbe estesa oltre ogni ...

qn_lanazione : Muore a 109 anni la super nonna di San Casciano #Firenze -

Quella E, dalle sfumature 'ispaniche', che precedeva il nome, era il segnale che, nonnina di 109 anni, fosse una persona non comune e che la sua unicità si sarebbe estesa oltre ogni possibile confine temporale. Tre candeline a formare il numero 109, piantato ...