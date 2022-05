Champions, tutto esaurito per la finale. Scattano i bagarini online: biglietti a oltre 5mila euro (Di venerdì 27 maggio 2022) Il tutto esaurito da un mese per la finale di Champions League tra il Liverpool e il Real Madrid, che si terrà sabato 28 maggio a Saint-Denis, alle porte di Parigi, ha scatenato il bagarinaggio con la rivendita dei biglietti a cifre vertiginose. Sulle piattaforme non ufficiali che gestiscono le rivendite dei tagliandi, un posto in prima fila allo stadio può arrivare a costare ben oltre 5 mila euro. Finché le vendite regolari sono state attive, i prezzi andavano dai 70 euro per la quarta categoria ai 690 per la prima. Il sold out è stato annunciato il 28 aprile, dopo la vendita dei 52 mila biglietti previsti, 20 mila per ogni squadra e 12 mila per il resto del pubblico. I biglietti per la finale di ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilda un mese per ladiLeague tra il Liverpool e il Real Madrid, che si terrà sabato 28 maggio a Saint-Denis, alle porte di Parigi, ha scatenato il bagarinaggio con la rivendita deia cifre vertiginose. Sulle piattaforme non ufficiali che gestiscono le rivendite dei tagliandi, un posto in prima fila allo stadio può arrivare a costare ben5 mila. Finché le vendite regolari sono state attive, i prezzi andavano dai 70per la quarta categoria ai 690 per la prima. Il sold out è stato annunciato il 28 aprile, dopo la vendita dei 52 milaprevisti, 20 mila per ogni squadra e 12 mila per il resto del pubblico. Iper ladi ...

