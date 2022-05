Borsa, la settimana di Piazza Affari si chiude sopra la parità (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana sopra la parità per Piazza Affari, sostenuta dal +3,15% di Cnh Industrial, dal +2,18% di Prysmian e dal +2,35% di Stmicroelectronics. Giornata negativa invece per le aziende di pubblica utilità (-2,6% di Terna, -1,62% di A2A e +0,03% di Enel) e per quelle del comparto bancario (-0,81% di Banco Bpm, -0,42% di Bper Banca e -0,22% per Intesa Sanpaolo). In calo anche Saipem (-0,5%) che dopo il balzo di ieri (+8,7%) ha annunciato che la joint venture paritetica con Clough ha raggiunto un accordo con Perdaman Industries per lo sviluppo dell’impianto urea sulla penisola di Burrup a nord- ovest di Karratha, lungo la costa dell’Australia occidentale. Il valore del nuovo contratto è di circa 2,7 miliardi di dollari. Tra le performance peggiori del Ftse Mib, che ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Chiusura dilaper, sostenuta dal +3,15% di Cnh Industrial, dal +2,18% di Prysmian e dal +2,35% di Stmicroelectronics. Giornata negativa invece per le aziende di pubblica utilità (-2,6% di Terna, -1,62% di A2A e +0,03% di Enel) e per quelle del comparto bancario (-0,81% di Banco Bpm, -0,42% di Bper Banca e -0,22% per Intesa Sanpaolo). In calo anche Saipem (-0,5%) che dopo il balzo di ieri (+8,7%) ha annunciato che la joint venture paritetica con Clough ha raggiunto un accordo con Perdaman Industries per lo sviluppo dell’impianto urea sulla penisola di Burrup a nord- ovest di Karratha, lungo la costa dell’Australia occidentale. Il valore del nuovo contratto è di circa 2,7 miliardi di dollari. Tra le performance peggiori del Ftse Mib, che ha ...

