Andrea Rocchelli ucciso dagli ucraini e dimenticato dagli italiani (Di venerdì 27 maggio 2022) Otto anni fa, nei pressi della città di Sloviansk, nell’area del Donbass, in Ucraina il fotoreporter italiano Andrea Rocchelli è morto sotto i colpi di mortaio sparati dall’esercito ucraino e dai miliziani della Guardia Nazionale Ucraina. Con lui è morto anche l’attivista dei diritti umani Andrei Mironov, mentre il fotografo francese William Roguelon è rimasto gravemente ferito. Il reporter Andrea Rocchelli nel 2014 fu ucciso dai colpi di mortaio sparati dall’esercito ucraino Nel luglio 2017, la procura di Pavia ha arrestato un militare della Guardia Nazionale ucraina, Vitaly Markiv. Dopo una condanna in primo grado a 24 anni di reclusione per concorso di colpa nell’omicidio (lo stato Ucraino è stato anch’esso giudicato colpevole nella medesima sentenza quale responsabile civile), il 3 novembre 2020 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Otto anni fa, nei pressi della città di Sloviansk, nell’area del Donbass, in Ucraina il fotoreporter italianoè morto sotto i colpi di mortaio sparati dall’esercito ucraino e dai miliziani della Guardia Nazionale Ucraina. Con lui è morto anche l’attivista dei diritti umani Andrei Mironov, mentre il fotografo francese William Roguelon è rimasto gravemente ferito. Il reporternel 2014 fudai colpi di mortaio sparati dall’esercito ucraino Nel luglio 2017, la procura di Pavia ha arrestato un militare della Guardia Nazionale ucraina, Vitaly Markiv. Dopo una condanna in primo grado a 24 anni di reclusione per concorso di colpa nell’omicidio (lo stato Ucraino è stato anch’esso giudicato colpevole nella medesima sentenza quale responsabile civile), il 3 novembre 2020 ...

