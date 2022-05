Una nube nera sul futuro di Facebook (Di giovedì 26 maggio 2022) Crisi in Facebook Handelsblatt, pagina 1, di Felix Holtermann. Le autorità americane stanno aumentando la pressione sul fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e sulla società madre che dirige, Meta. «Zuckerberg ha avuto un ruolo personale nell’incapacità di Facebook di proteggere la privacy e i dati degli utenti», ha dichiarato il procuratore generale di Washington D.C. Karl Radne. Il pubblico ministero ha presentato lunedì le accuse contro il capo del più grande social network del mondo. L’accusa è di violazione della legge statunitense sulla tutela dei consumatori. Lo sfondo è lo scandalo della società Cambridge Analytica, che ha avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti di Facebook e che avrebbe influenzato la campagna elettorale statunitense del 2016 attraverso annunci mirati. Secondo l’accusa, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 26 maggio 2022) Crisi inHandelsblatt, pagina 1, di Felix Holtermann. Le autorità americane stanno aumentando la pressione sul fondatore diMark Zuckerberg e sulla società madre che dirige, Meta. «Zuckerberg ha avuto un ruolo personale nell’incapacità didi proteggere la privacy e i dati degli utenti», ha dichiarato il procuratore gele di Washington D.C. Karl Radne. Il pubblico ministero ha presentato lunedì le accuse contro il capo del più grande social network del mondo. L’accusa è di violazione della legge statunitense sulla tutela dei consumatori. Lo sfondo è lo scandalo della società Cambridge Analytica, che ha avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti die che avrebbe influenzato la campagna elettorale statunitense del 2016 attraverso annunci mirati. Secondo l’accusa, ...

Advertising

tvzoomitalia : Una nube nera sul futuro di Facebook @Meta - BavuttiRoberta : @Ingrid85019794 ?????????? Sembra che intorno a Milano ci sia ancora una nube 'tossica' ... e lo so perché i miei abita… - GesuDioVivente : RT @GesuDioVivente: Mentre li benediceva, per propria virtù, si alzò verso la maestà dei cieli davanti a quegli occhi che meravigliati lo g… - GesuDioVivente : Mentre li benediceva, per propria virtù, si alzò verso la maestà dei cieli davanti a quegli occhi che meravigliati… - sdufedunv : RT @iosonocrii: tiro una nube di scuse soltanto per non avvicinarmi -