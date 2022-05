Ucraina, Zelensky: “No a cessione territori in cambio di pace” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l’idea che il suo Paese ceda una porzione di territorio in nome della pace con la Russia. Zelensky ha criticato l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger per aver suggerito all’inizio della settimana che l’Ucraina cedesse alcuni territori alla Russia in nome della pace affermando che Kissinger “emerge dal profondo passato” e il suo “calendario non è il 2022, ma il 1938” e che “pensi di parlare a un pubblico non a Davos ma a Monaco di Baviera”. “Dietro a tutte queste speculazioni geopolitiche di coloro che consigliano all’Ucraina di cedere qualcosa alla Russia, i ‘grandi geopolitici’ sono sempre restii a vedere la gente comune”, ha detto ancora il presidente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l’idea che il suo Paese ceda una porzione dio in nome dellacon la Russia.ha criticato l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger per aver suggerito all’inizio della settimana che l’cedesse alcunialla Russia in nome dellaaffermando che Kissinger “emerge dal profondo passato” e il suo “calendario non è il 2022, ma il 1938” e che “pensi di parlare a un pubblico non a Davos ma a Monaco di Baviera”. “Dietro a tutte queste speculazioni geopolitiche di coloro che consigliano all’di cedere qualcosa alla Russia, i ‘grandi geopolitici’ sono sempre restii a vedere la gente comune”, ha detto ancora il presidente ...

