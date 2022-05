Ucraina Russia, telefonata Draghi - Putin: 'Fornitura di gas ininterrotta all'Italia' (Di giovedì 26 maggio 2022) Russia, corsa contro il tempo per evitare il default Roma, 26 maggio 2022 - telefonata tra il premier Italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin . Quest'ultimo ha assicurato che la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022), corsa contro il tempo per evitare il default Roma, 26 maggio 2022 -tra il premierno Marioe il presidente russo Vladimir. Quest'ultimo ha assicurato che la ...

Advertising

riotta : Cresce protesta online #Russia di militari e ex spie come Igor Girkin, ex FSS, (alias Igor Strelkov): criticano le… - GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - ZaZdzislaw : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confermato c… - beppebottero : @Open_gol Dopo #Kuleba, anche #Lavrov ha 'sistemato' #DiMaio... Quelli che lui, nelle interviste, chiama 'amici': s… -