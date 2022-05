(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Siamo il primo partito ad aver organizzato glidello, la manifestazione di oggi è il risultato di tantidiine, allo stesso tempo, sui. La pandemia ha colpito in modo importante il mondo dello, ma noi abbiamo fatto il possibile per essere vicini agli operatori del settore". Così la Senatrice Danielaintervenendo aglidellodi Italia Viva. "Italia Viva ha investito molto nello, fondamentale per una vera riforma del Welfare, e su questo tema abbiamo cantieri aperti in tutta Italia, cantieri che si traducono in azioni per l'Italia anche perché c'è ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Sbrollini, 'Stati generali frutto di anni di lavoro in Parlamento e su territori' - - TV7Benevento : **Sport: Sbrollini (Iv), ‘è strumento di pace, dopo pandemia attenzione sui giovani’** - -

Italia Viva

...delloin Costituzione renderebbe questa ancor più bella poichè si andrebbe a riconoscere davvero il significato dellocome diritto di tutti e per tutti', ha aggiuntoanche lei ...Lo- conclude- ha la straordinaria potenzialità di donare una possibilità a tanti giovani in difficoltà. Per questo è assolutamente necessario che questo divenga centrale nella ... Sport, Sbrollini: "Uno straordinario strumento di pace e unione fra i popoli" Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Siamo il primo partito ad aver organizzato gli stati generali dello sport, la manifestazione di oggi è il risultato di tanti anni di lavoro in Parlamento e, allo stesso te ...Per questo, come Italia Viva, abbiamo concentrato la nostra attenzione sul valore dello sport di base". Sono le parole della senatrice Daniela Sbrollini all Adnkronos sulla iniziativa di Italia Viva ...