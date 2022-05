“Siamo sotto choc”. Musica in lutto, l’annuncio sui social della band sconvolta dal dolore (Di giovedì 26 maggio 2022) “Siamo scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band. Aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”. Con questo messaggio alla storica band dei Depeche Mode ha annunciato la morte di Andy Fletcher, tastierista e fondatore della band. Soprannominato Fletch, Andy era terzo uomo della band, membro fondatore e volto conosciutissimo al fianco di Martin Gore e Dave Gahan. Fletcher è stato membro dei Depeche Mode per oltre 40 anni, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) “scioccati e pieni di schiacciante tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membrofamiglia e compagno di. Aveva un vero cuore d’oro ed era sempre lì quando avevi bisogno di supporto, una conversazione vivace, una bella risata o una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia e vi chiediamo di tenerli nei vostri pensieri e di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”. Con questo messaggio alla storicadei Depeche Mode ha annunciato la morte di Andy Fletcher, tastierista e fondatore. Soprannominato Fletch, Andy era terzo uomo, membro fondatore e volto conosciutissimo al fianco di Martin Gore e Dave Gahan. Fletcher è stato membro dei Depeche Mode per oltre 40 anni, ...

