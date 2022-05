Roma, Ricky Memphis: “Coppa vinta col cuore e col cervello” (Di giovedì 26 maggio 2022) “E’ una Coppa che la Roma ha vinto col cuore, col cervello, la tattica la tecnica. Quelli che non ci sono riusciti dicono che è una Coppa minore, invece è una Coppa importante, la Roma è arrivata in finale, ha battuto le altre e ha vinto. E’ una cosa meravigliosa”. All’Adnkronos Ricky Memphis, super tifoso giallorosso, commenta così la vittoria in Conference League della Roma a Tirana contro il Feyenoord. “Mourinho è uno che ha vinto qualunque cosa, palcoscenici enormi -aggiunge Ricky Memphis – vederlo piangere così è stato davvero emozionante. ma questa è la Roma, della Roma ti innamori, non è un ambiente qualunque”. E sugli avversari della Lazio, ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “E’ unache laha vinto col, col, la tattica la tecnica. Quelli che non ci sono riusciti dicono che è unaminore, invece è unaimportante, laè arrivata in finale, ha battuto le altre e ha vinto. E’ una cosa meravigliosa”. All’Adnkronos, super tifoso giallorosso, commenta così la vittoria in Conference League dellaa Tirana contro il Feyenoord. “Mourinho è uno che ha vinto qualunque cosa, palcoscenici enormi -aggiunge– vederlo piangere così è stato davvero emozionante. ma questa è la, dellati innamori, non è un ambiente qualunque”. E sugli avversari della Lazio, ...

