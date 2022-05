Revocate le prime onorificenze a cittadini russi Ecco chi sono

(Di giovedì 26 maggio 2022)state“per indegnità” ledi Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia a Mikhail Vladimirovich Mishustin, primo ministro della Federazione Russa, e a Denis Manturov, ministro dell’Industria e del commercio della Federazione Russa. Per la stessa ragione,stateanche ledi commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia a Viktor Leonidovich Evtukhov, segretario di Stato della Federazione Russa, e a Andrey Leonidovich Kostin, presidente della Banca russa VTB. La decisione è stata assunta con due diversi decreti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, firmati il 9 maggio scorso e pubblicati in Gazzetta Ufficiale mercoledì 25, “su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale” ...

Advertising

L'HuffPost

Mistero dei dati con lesequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ...23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Le sanzioni contro la Russia dovrebbero essere...Sin dallesettimane di guerra, è stato chiaro che le forze armate russe non dispongono di un ... solo se le sanzioni occidentali saranno. Milioni di tonnellate di grano ucraino ... Grano in cambio della revoca delle sanzioni: il ricatto di Putin. E anche a ovest la via è sbarrata (di C.Paudice) Mosca detta le sue condizioni, i porti restano chiusi. L'Ue sperava nella rotta alternativa su rotaia ma Kiev spegne l'illusione: "Non ci sono abbastanza ...Così Valerio Chiarelli, responsabile dell'acquedotto di Rivieracqua, fa il punto dopo le prime ordinanze di razionamento idrico ... dice il provvedimento emesso l'altro ieri - salvo espressa revoca, a ...