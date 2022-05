Motocrosso | Tim Gajser | “A Riola Sardo non mi sono trovato bene Arrivare al traguardo? E’ stata solo sopravvivenza”

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo un fine settimana difficile e verso una nuova tappa del Mondiale Motocross di MXGP, il leader della classifica generale Timè tornato a fare il punto della situazione sulla sua ultima avventura. “A– dove ha chiuso gara -1 in seconda posizione e gara -2 in dodicesima posizione – ètosta. Mi sentivo tutt’altro che, fra condizioni del terreno in pista e caldo atmosferico”, ha affermato lo sloveno a speedweek.com. “al? Si è trattato letteralmentedi, ma ora voglio mettermi, quello che è stato, alle spalle. Voglio pensare alla Spagna, tornare a fare del mio meglio, al livello a cuiabituato”. Poi ha aggiunto: “Per il Mondiale? Non ...

Dopo un weekend di sosta per ricaricare le batterie, i piloti del Mondiale Motocross tornano in azione questo fine ... uno dei grandi favoriti per la vittoria insieme allo sloveno Tim Gajser, ...Nella MX2 continua il testa a testa tra Jago Geerts e Tom Vialle, i due si sono scambiati la prima e seconda posizione nelle due manche. In gara2 caduta per il leader della classe regina ...