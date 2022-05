Morto a Nusco Ciriaco De Mita | l' ex presidente del Consiglio è deceduto nella notte

Advertising

fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - rtl1025 : ?? L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco #DeMita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abi… - MediasetTgcom24 : Nusco (Avellino), morto Ciriaco De Mita ex premier e leader della Dc #demita #ciriacodemita - robertotrifilet : RT @Agenzia_Ansa: L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abitazione… - LaNotiziaTweet : Ciriaco #DeMita è morto a 94 anni: è stato presidente del Consiglio e segretario del Dc. Oggi era sindaco di Nusco -

...Ciriaco De Mita a 94 anni in una clinica di Avellino dove era ricoverato dopo la frattura del femore. E' stato leader della Dc, premier, più volte ministro e due volte sindaco della sua,...AGI - Èquesta notte a Villa dei Pini, clinica di riabilitazione di Avellino, l'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita. De Mita, che era stato eletto sindaco didi recente per la seconda ...L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina (26 maggio) alle 7 nella sua abitazione di Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco. Lo ha ...L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, e' morto questa mattina alle 7 nella sua abitazione di Nusco, in provincia di Avellino, ...