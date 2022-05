Il Milan si inserisce nella corsa alla stella belga | servono 40 milioni!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la gioia incontenibile per la vittoria del diciannovesimo scudetto, ilprogramma il futuro e va a caccia di un giocatore dalle spiccate doti offensive e con il fiuto del gol. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno valutando alcuni nomi da affiancare a Leao e compagni, per provare a ripetere quanto di buono fatto in questa stagione. Tra i nomi caldi vi è anche quello di un giovanissimo centrocampista offensivo che attualmente milita in Jupiler League, campionato. De KetelaereCalciomercato Si tratta di Charles De Ketelaere, classe 2001, in forza al Club Brugge e autore di 14 reti nel campionato appena terminato. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni, cifra non impossibile per le casse rossonere. Giuseppe Cannistrà