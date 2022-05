“Ida sta tremando”. UeD, la dama crolla davanti Riccardo Guarnieri. Interviene Maria De Filippi (Di giovedì 26 maggio 2022) Uomini e Donne Maria De Filippi preoccupata per Ida Platano. È successo nella puntata di oggi. Una reazione a sorpresa visto che ieri il cavaliere tarantino si era presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. Poi aveva invitato Ida Platano a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato visibilmente imbarazzata. Una situazione che sembrava presagire un lieto fine invece oggi la situazione si è di nuovo capovolta. Riccardo ha raccontato cosa è successo durante l’ultima esterna. “La cena è andata bene, sono i giorni a seguire. Ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa. Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Uomini e DonneDepreoccupata per Ida Platano. È successo nella puntata di oggi. Una reazione a sorpresa visto che ieri il cavaliere tarantino si era presentato in studio indossando un abito elegantissimo e portando in mano un bouquet di rose rosse. Poi aveva invitato Ida Platano a ballare insieme una romantica canzone e lei aveva accettato visibilmente imbarazzata. Una situazione che sembrava presagire un lieto fine invece oggi la situazione si è di nuovo capovolta.ha raccontato cosa è successo durante l’ultima esterna. “La cena è andata bene, sono i giorni a seguire. Ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa. Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il ...

Advertising

CC1104_ : Ida non mi è mai stata simpatica, ma trovo RIDICOLO che nessuno intervenga in questa situazione quando lei sta evid… - inox923 : Gemma è da più di 10 anni che è la. Ma anche Ida è da qualche anno che sta nel trono over, o sbaglio?? #UominieDonne - mortadesonno : mi ero persa sta parte: dopo le schifezze dette da Riccardo, Maria ha il coraggio di chiedergli cosa prova per Ida #UominieDonne - FarYessa : @MariaSole9av @SilviaPerbe Lui mi da delle gay vibes. Ida non sta bene mi sembra evidente. È scarsamente lucida. - Andy56626872 : #uominiedonne Ida sta ricordando le sedute dallo psicologo e sta descrivendo i problemi di Riccardino. Forse non tutto è stato perso -