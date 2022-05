IA e big data per stanare gli evasori fiscali | l’Italia verso il “fisco predittivo”

Leggi su fmag

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il 34simo Rapporto Italia dell’Eurispes è, come i suoi predecessori, un insieme di spunti e occasioni di riflessione. L’ente quest’anno ci restituisce un’Italia in affanno in cui quasi il 50 percento delle famiglie è costretto a mettere mano ai risparmi per arrivare a fine mese, dove si registrano il 25 percento di NEET (primato in Europa, quattro punti percentuale sopra la Grecia) e se il 22 percento dei nostri compatrioti non ha ancora acquistato online c’è una buona cifra invece (il 18 percento) che online vende le cose che non usa per non fare cassa. Il Rapporto Italia, che quest’anno ha un titolo lunghissimo ma emblematico quale “Per una nuova Ri-costruzione. Programmare non è proiettare il presente nel futuro, ma l’opposto, avere una idea di futuro da innestare nel presente”, ci racconta un Paese in cui il cane è ancora il miglior amico dell’uomo (44,7 percento delle famiglie ...