I sindacati fanno paura, Apple alza a 22 dollari lo stipendio dei suoi venditori. “Non vogliamo organizzazioni nel mezzo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Apple alza gli stipendi dei suoi dipendenti: i compensi per gli addetti nei punti vendita americani saliranno a 22 dollari all’ora, il 45% in più rispetto al 2018. La decisione arriva in risposta alla corsa dell’inflazione, agli sforzi in atto tra i dipendenti per la creazione di una rappresentanza sindacale in diverse parti degli Stati Uniti, tra cui Georgia, Maryland, New York e Kentucky e all’aumento delle concorrenza sul mercato del lavoro. “Quest’anno nell’ambito del processo di revisione della performance annuale abbiamo aumentato il budget complessivo per i compensi”, afferma Apple. Il responsabile dei punti vendita, in cui lavorano 154mila addetti ha affermato: “Abbiamo un rapporto con i dipendenti basato su un confronto aperto, collaborativo e diretto. Mi preoccupo di cosa significherebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)gli stipendi deidipendenti: i compensi per gli addetti nei punti vendita americani saliranno a 22all’ora, il 45% in più rispetto al 2018. La decisione arriva in risposta alla corsa dell’inflazione, agli sforzi in atto tra i dipendenti per la creazione di una rappresentanza sindacale in diverse parti degli Stati Uniti, tra cui Georgia, Maryland, New York e Kentucky e all’aumento delle concorrenza sul mercato del lavoro. “Quest’anno nell’ambito del processo di revisione della performance annuale abbiamo aumentato il budget complessivo per i compensi”, afferma. Il responsabile dei punti vendita, in cui lavorano 154mila addetti ha affermato: “Abbiamo un rapporto con i dipendenti basato su un confronto aperto, collaborativo e diretto. Mi preoccupo di cosa significherebbe ...

Advertising

ob1onekenobi : Ma in quale sistema solare i #Sindacati fanno 'leale e franca' collaborazione? Ma forse è sfuggito a #Landini e com… - 248455 : La più grande sciagura per l'Italia è un cancro che si identifica nella sinistra e certi sindacati che fanno in mo… - MarioSa10240639 : RT @FuddausS: @Palazzo_Chigi Anche noi cittadini italiani onesti e lavoratori ringraziamo i sindacati per quello che non fanno per noi - h_saccinto : @unozerozer0 @VedeleAngela Questa è la ragione perché i sindacati devono sparire tutti...non servono ad un cazzo e fanno danni pazzeschi - BibMarino2 : @berardino @Rossana44792035 @PassarMi @apavo75 e allora? i sindacati gli ispettori del lavoro dormono? Con la logi… -