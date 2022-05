Giappone e Usa | esercitazioni militari congiunte in risposta a Kim e alla Cina

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il viaggo in Asia di Biden non è servito a rasserenare l'atmosfera a livello globale, tutt'altro. Ile gli Stati Uniti, infatti, hanno condottoaereesul Mar del ...

proprio mentre Tokyo ospitava il summit del raggruppamento Quad, con la presenza del presidente Joe Biden. Il Giappone ha protestato per l'azione russo - cinese, mentre Mosca ha respinto la ... Quattro F-15 delle Forze di autodifesa aerea nipponiche sono decollati dalla base di Chitose, nell'isola settentrionale di Hokkaido, e quattro F-16 Usa da quella statunitense di Misawa. Il presidente Biden ha dichiarato che gli Usa difenderebbero militarmente Taiwan in caso di attacco cinese. È la fine dell'ambiguità strategica