E’ morto il tastierista dei Depeche Mode Andy Fletcher

(Di giovedì 26 maggio 2022) E'a 60 anni"Fletch", ildei. Lo hanno annunciato i profili social ufficiali della band. Fletch era stato il co-fondatore del mitico gruppo, insieme a Vince Clark. Non si conoscono al momento le ragioni della sua morte.Nato a Nottingham l'8 luglio 1961,conobbe nel 1980 Gore, con cui costituì il primo nucleo dei. È stato presente su tutti gli album del gruppo, dall'esordio 'Speak & Spell' del 1981 all'ultimo lavoro in studio, 'Spirit', uscito nel 2017. La band ha chiesto di "rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile".