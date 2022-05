Covid oggi Italia, report Gimbe: in netto calo contagi, ricoveri e morti (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’ultima settimana risultano in netto calo i contagi Covid in Italia. Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, in 7 giorni i casi segnano un -29,6%. Scendono anche le terapie intensive (-13,9%), i ricoveri ordinari (-16,2%) e i decessi (-17%). Il monitoraggio indipendente di Gimbe rileva che nella settimana 18-24 maggio c’è i nuovi casi sono calati a 171.737, contro il dato precedente di 243.932 in quasi tutto il territorio nazionale. Solo 5 province registrano un’incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. In discesa gli indicatori ospedalieri e i decessi (che risultano 633, di cui 89 riferiti a periodi precedenti e la scorsa settimana il bilancio era stato di 763). In deciso calo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’ultima settimana risultano inin. Secondo l’ultimodella Fondazione, in 7 giorni i casi segnano un -29,6%. Scendono anche le terapie intensive (-13,9%), iordinari (-16,2%) e i decessi (-17%). Il monitoraggio indipendente dirileva che nella settimana 18-24 maggio c’è i nuovi casi sono calati a 171.737, contro il dato precedente di 243.932 in quasi tutto il territorio nazionale. Solo 5 province registrano un’incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. In discesa gli indicatori ospedalieri e i decessi (che risultano 633, di cui 89 riferiti a periodi precedenti e la scorsa settimana il bilancio era stato di 763). In deciso...

Advertising

LocalPage3 : Covid oggi Italia, report Gimbe: netto calo contagi, ricoveri e morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, report Gimbe: netto calo contagi, ricoveri e morti - - italiaserait : Covid oggi Italia, report Gimbe: in netto calo contagi, ricoveri e morti - inapp_org : Irene Brunetti per #INAPP presenta oggi #26maggio alla ?? STOREP 2022 Annual Conference ?? “Distributional effects of… - Rogpiton : @blondic69 @La7tv @DelmastroAndrea @StefanoFassina Il RdC non c’entra nulla Le mie figlie, diplomate nel miglior al… -