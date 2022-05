Arma dei Carabinieri e sindacati Ieri incontro col Generale Luzi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilha ben spiegato quanto sia contro l’ipocrisia del “doppiocappello”, del sindacobacocerista (come lo è il consiglio di stato), ma che non potendo impedirlo si affida alla coerenza delle persone (un inguaribile ottimista il nostro Comandante, gliene devo dare atto). Magari il comgen non sa che girano messaggi nei quali si annunciano visite nei reparti come cocercobaristi nei quali viene anche “ricordato” che sono referenti di specifiche sigle e che se qualcuno vuole approfittare lo può far presente in privato, o, altro esempio, che ci siano comunicati sindacali che vengano firmati cocer/sigla allo stesso tempo. Ricordiamo allo stesso tempo al Comandanteche alle feste dell’non abbiamo visto invitate le sigle sindacali ma solo la rappresentanza (magari potrebbe lui dare esempio di ...