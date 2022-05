Tirana, paura hooligans: scontri nella notte, espulsi 51 romanisti. In 22mila in città senza biglietto (Di mercoledì 25 maggio 2022) La notte di violenza a Tirana ha portato al fermo di 60 persone tra tifosi della Roma e del Feyenoord, 48 di questi sono di nazionalità italiana e 12 olandese. Alcuni sono stati rispediti nel... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ladi violenza aha portato al fermo di 60 persone tra tifosi della Roma e del Feyenoord, 48 di questi sono di nazionalità italiana e 12 olandese. Alcuni sono stati rispediti nel...

Advertising

infoitsport : Da Roma a Tirana, dopo gli scontri espulsi i tifosi fermati. Rimpatriati 80 italiani. Alcuni per paura degli … - mlpedo : RT @andfranchini: Roma-Feyenoord, la partita è a Tirana ma si ferma Roma: transenne e stop a bus per paura dei vandali - andfranchini : Roma-Feyenoord, la partita è a Tirana ma si ferma Roma: transenne e stop a bus per paura dei vandali - GuidoPerini : @capuanogio Come mai a Varsavia erano Laziali e a Tirana 'Italiani'...avete forse paura a dire che erano 'Romanisti… - LAROMA24 : Conference Call: la Roma a Tirana tra scontri e paura #AsRoma -