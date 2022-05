Advertising

Striscia : .@VStaffelli consegna il settimo Tapiro d’oro a #IlaryBlasi protagonista di una lunga serie di gaffe all’ #isola. E… - blogtivvu : Ilary Blasi commenta le gaffe all’Isola e parla del suo rapporto con Francesco Totti – VIDEO - zazoomblog : Striscia la Notizia consegna un tapiro ad Ilary Blasi la sua reazione lascia tutti a bocca aperta: “Vorrei …” -… - infoitcultura : Ilary Blasi e Totti, Tapiro di Striscia la notizia: «Crisi Totti? Solo chiacchiericcio, è tutto a posto» - infoitcultura : Tapiro a Ilary Blasi per le gaffe all’Isola dei famosi, poi le parole su Francesco Totti -

Striscia la notizia

Blasi torna a parlare della crisiBlasi ha ricevuto da Vallerio Staffelli und'oro per le sue gaffe e i suoi scivoloni a L'Isola dei Famosi e, dopo aver ringraziato per il 'premio' ...Stasera a Striscia la notizia: settimod'Oro aBlasi per una stagione di gaffe. @VStaffelli #Striscialanotizia #ilaryblasi https://t.co/xMsAbKuDKm Striscia la notizia (@Striscia) May ... Stasera a Striscia la notizia: settimo Tapiro d'Oro a Ilary Blasi... - News Ilary Blasi ha ricevuto un altro tapiro da Striscia la Notizia e ha risposto ad alcune domande in merito alla presunta crisi con Totti.Ilary Blasi commenta le gaffe all'Isola dei Famosi e parla del suo rapporto con Francesco Totti dopo il gossip sulla presunta crisi.