Rocco Morabito, uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta, verrà estradato in Italia dal Brasile (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì, con un voto unanime, la Corte suprema federale brasiliana, il tribunale più importante del Brasile, ha respinto l’appello contro l’estradizione in Italia di Rocco Morabito, uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta, arrestato un anno fa. L’appello era stato presentato dalla Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì, con un voto unanime, la Corte suprema federale brasiliana, il tribunale più importante del, ha respinto l’appello contro l’estradizione indi, uno dei più, arrestato un anno fa. L’appello era stato presentato dalla

