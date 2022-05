Mission: Impossible – Dead Reckoning parte 1: arriva il teaser trailer (Di mercoledì 25 maggio 2022) del film che debutterà al cinema nel 2023 con Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby del film che debutterà al cinema nel 2023 distribuito da Eagle Pictures. La pellicola è diretta da Christopher McQuarrie, basata sulla serie televisiva creata da Bruce Geller. Il film è prodotto da Tom Cruise e dallo stesso McQuarrie, con la produzione esecutiva di David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley. Mission: Impossible – Dead Reckoning parte 1 – bannerNel cast Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt. L'articolo proviene da Spettacolo.eu. Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) del film che debutterà al cinema nel 2023 con Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby del film che debutterà al cinema nel 2023 distribuito da Eagle Pictures. La pellicola è diretta da Christopher McQuarrie, basata sulla serie televisiva creata da Bruce Geller. Il film è prodotto da Tom Cruise e dallo stesso McQuarrie, con la produzione esecutiva di David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley.1 – bannerNel cast Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

