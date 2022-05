Miriana Trevisan aggredita in un parco a Roma (Video) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Miriana Trevisan impaurita ha raccontato dell’aggressione in una diretta Instagram: era in un parco a Roma Miriana Trevisan questa mattina alle 11 si trovava in un parco a Roma, in via Tiburtina, insieme al suo amico Alessandro e stava facendo delle foto quando un uomo le ha scaraventato addosso un bidone con delle bottiglie minacciandola di andare via e poi le ha detto delle parolacce in inglese. Visibilmente agitata per l’accaduto ha voluto allertare i fan della zona per evitare che qualcuno possa incappare in questa brutta disavventura. Dalla sua auto ha fatto il Video raccontando l’accaduto e poi ha passato la parola al suo amico perché non riusciva a parlare dalla paura che ha vissuto. L’amico Alessandro ha spiegato che adesso ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)impaurita ha raccontato dell’aggressione in una diretta Instagram: era in unquesta mattina alle 11 si trovava in un, in via Tiburtina, insieme al suo amico Alessandro e stava facendo delle foto quando un uomo le ha scaraventato addosso un bidone con delle bottiglie minacciandola di andare via e poi le ha detto delle parolacce in inglese. Visibilmente agitata per l’accaduto ha voluto allertare i fan della zona per evitare che qualcuno possa incappare in questa brutta disavventura. Dalla sua auto ha fatto ilraccontando l’accaduto e poi ha passato la parola al suo amico perché non riusciva a parlare dalla paura che ha vissuto. L’amico Alessandro ha spiegato che adesso ...

