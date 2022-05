Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “Non sia tardi per voi”

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La Madonna nel suoscelto per oggi, ci esorta a non sprecare questo tempo prezioso di cui ci è fatto dono, ma a investirlo in ciò che è davvero importante, prima che sia troppo. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura L'articolo: “Non siaper voi” proviene da La Luce di Maria.