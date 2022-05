**M5S: Franceschini, 'Conte? Li sta portando verso percorso riformista'** (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "A parte il merito che va dato a Conte per aver guidato il Paese nella fase della pandemia, nella prima fase in cui eravamo i primi travolti dall'ondata. A parte questo merito nell'azione di governo, ma sicuramente sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd". Così Dario Franceschini a L'Aria che Tira su La7. Ci crede ancora al campo largo? "Sì, sicuramente. Che poi ci siano pulsioni in un certo tipo di elettorato - ho visto poco fa il tweet di Cominardi - ma deve governare questo processo e Conte lo sta facendo in modo intelligente". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "A parte il merito che va dato aper aver guidato il Paese nella fase della pandemia, nella prima fase in cui eravamo i primi travolti dall'ondata. A parte questo merito nell'azione di governo, ma sicuramente stai 5 Stelleune di alleanza con Pd". Così Darioa L'Aria che Tira su La7. Ci crede ancora al campo largo? "Sì, sicuramente. Che poi ci siano pulsioni in un certo tipo di elettorato - ho visto poco fa il tweet di Cominardi - ma deve governare questo processo elo sta facendo in modo intelligente".

