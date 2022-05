La strana matrice dell' incendio scoppiato a Stromboli

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Il forte vento alimenta l'che da questa mattina ha interessato l'isola di. In fiamme parte di vegetazione soprastante la zona di San Vincenzo. Il rogo si è propagato velocemente a causa del forte vento di scirocco che oggi soffia sull'isola. In fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Al lavoro i vigili del fuoco e la forestale con due canadair che hanno operato numerosi lanci di acqua, un elicottero e squadre da terra che da ore lavorano per arginare il fronte del fuoco. Il rogo si è verificato in una zona lontana dal centro abitato. L'originee fiamme è ancora tutta da chiarire. Proprio in questi giorni è presente sull'isola una troupe Rai che sta girando una fiction sulla Protezione civile interpretata da Ambra Angiolini. Secondo alcuni abitanti'isola che hanno fatto dei post ...