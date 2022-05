I programmi in tv oggi, 25 maggio 2022: film e attualità (Di mercoledì 25 maggio 2022) Su Rai 1 Il traditore, su Canale 5 Giustizia per tutti, su Italia 1 Le iene. Guida ai programmi Tv della serata del 25 maggio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 25 maggio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Il traditore. Le vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale. Su Rai 4 dalle 21.20 Sei ancora qui – I Still See You. Dopo un ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Su Rai 1 Il traditore, su Canale 5 Giustizia per tutti, su Italia 1 Le iene. Guida aiTv della serata del 25Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 25? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Il traditore. Le vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale. Su Rai 4 dalle 21.20 Sei ancora qui – I Still See You. Dopo un ...

Advertising

mvb66 : Oggi tutti scandalizzati per gli striscioni e i cori alla sfilata di ieri,a fare le sante verginelle ????pure sia in… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 25 maggio 2022: film e attualità - mamyover53 : @BrLuna85 @Parpiglia ci sono diversi fattori cui tenere conto, su tutti dove vanno in onda i programmi, se nelle re… - BimbadiTom : 8 mesi fa, durante le registrazioni di DragRace 1 : 'Ho appena realizzato una cosa ... sto vivendo la vita che sogn… - Steph3nie1 : Io di questa polemica di oggi vorrei solo chiedere ma voi queste battaglie le fate anche fuori da questo social? Pr… -