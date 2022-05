(Di mercoledì 25 maggio 2022) «I meccanismi istituzionali per come sono disegnati non sono adeguati alle grandi città». Il sindaco di Roma Capitale, Roberto, ne parla in collegamento con un incontro...

E ne parla insieme al sindaco di un'altra grande città, Roma, Roberto. ' La sfida del governo delle grandi città e aree metropolitane, tra le più grandi d'Europa, è la sfida più complessa ...Parla di un 'compito particolarmente complesso'e della necessità di essere 'molto glocal'. 'Siamo istituzioni di prossimità ma di aree vaste dalle quali passa la capacità del paese - dice ... Gualtieri al forum del Mattino: «A noi sindaci tocca di essere molto glocal» «I meccanismi istituzionali per come sono disegnati non sono adeguati alle grandi città». Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ne parla in collegamento con un incontro organizzato a Napoli ...Servono dei «poteri e modelli organizzativi diversi» per amministrare le grandi città. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo dice senza riserve e aggiunge: «Spesso ...