Gli Effinger

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Paul si domandò se sarebbe mai stato di nuovo felice come allora, quand’era un ragazzino e, sdraiato per terra a pancia in giù, guardava dal bosco i rapidi annotando i numeri delle locomotive”. Parte da qui, da quando Paulha diciassette anni – nel 1878 – la saga della sua famiglia di ebrei tedeschi, orologiai mossi dalla forza propulsiva dell’ascesa sociale. Il destino de si intreccia per sempre a quello di un’altra famiglia berlinese, a loro speculare. I Goldschmidt sono una dinastia benestante, manifesto di una borghesia raffinata e industrializzata. L’unione tra queste due famiglie – incontro fra ebrei tedeschi assimilati – si dipanerà in settant’anni di storia, tenendo insieme eventi epocali come le guerre mondiali, la Rivoluzione russa e la riforma monetaria. La prospettiva principale di questo imponente racconto, magistrale nell’equilibrio e nella ...