Formia, al via i lavori di manutenzione sulla strada provinciale Penitro-Castellonorato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Formia – Hanno preso il via ieri i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale n.112 Penitro-Castellonorato dal chilometro 0+800 al chilometro 3+300, come previsto nell'Accordo quadro di manutenzione straordinaria delle SSPP Area Sud. I lavori commissionati dalla Provincia di Latina consisteranno nella fresatura e successiva posa di bynder e tappeto di usura, a cui seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale, compresa l'area antistante il cimitero di Castellonorato. Le aree interessate partiranno dalla zona di Penitro senza modificare il traffico veicolare, mentre i giorni successivi sarà interrotto il traffico veicolare dalle 8:00 alle 18:30, ad eccezione del traffico ...

