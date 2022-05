Ecco i cinque cibi che ci salvano dal tumore: che cosa dobbiamo mangiare da oggi (Di mercoledì 25 maggio 2022) È arrivata una lista dei cibi che potrebbero aiutare a ridurre il rischi di cancro. Nessun alimento è ovviamente miracoloso in tal senso, ma l'assunzione di determinati cibi può aiutare la prevenzione. È stata la Società Italiana di Andrologia (SIA) a pubblicare tale elenco che precisa che assumere antiossidanti nel regime alimentare quotidiano può aiutare. Secondo gli esperti sarebbero cinque i cibi da tenere in considerazione. Stando ai dati LILT sono 36mila i casi nuovi ogni anno di tumore alla prostata, la forma di cancro più diffusa. Alimento che può aiutare a contrastarlo è sicuramente il te verde, ricco di epigallocatechine, sostanze altamente antiossidanti che riducono il rischio di insorgenza di tumore della prostata del 60%, e dell'80% se assunte per due anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) È arrivata una lista deiche potrebbero aiutare a ridurre il rischi di cancro. Nessun alimento è ovviamente miracoloso in tal senso, ma l'assunzione di determinatipuò aiutare la prevenzione. È stata la Società Italiana di Andrologia (SIA) a pubblicare tale elenco che precisa che assumere antiossidanti nel regime alimentare quotidiano può aiutare. Secondo gli esperti sarebberoda tenere in considerazione. Stando ai dati LILT sono 36mila i casi nuovi ogni anno dialla prostata, la forma di cancro più diffusa. Alimento che può aiutare a contrastarlo è sicuramente il te verde, ricco di epigallocatechine, sostanze altamente antiossidanti che riducono il rischio di insorgenza didella prostata del 60%, e dell'80% se assunte per due anni ...

