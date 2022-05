Draghi: "La dipendenza dal gas russo è sottomissione, lo compreremo dall'Africa" (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - "Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostra dipendenza energetica dalla Russia che ora rischia di diventare sottomissione piuttosto che dipendenza". Così il premier Mario Draghi, partecipando ad un panel dell'università Bocconi. "La risposta immediata è preparare un futuro in cui non dipenderemo più dalla Russia per il gas". Draghi sottolinea che l'Italia comprerà il gas dall'Africa. Da Davos, il ministro dell'Economia Daniele Franco avverte che per l'Italia "nel breve termine l'interruzione delle forniture di gas russo avrebbe un impatto drammatico". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in un panel al Wef di Davos. L'economia italiana, ha aggiunto il ministro, dimostra di essere ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - "Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostraenergeticaa Russia che ora rischia di diventarepiuttosto che". Così il premier Mario, partecipando ad un panel dell'università Bocconi. "La risposta immediata è preparare un futuro in cui non dipenderemo piùa Russia per il gas".sottolinea che l'Italia comprerà il gas. Da Davos, il ministro dell'Economia Daniele Franco avverte che per l'Italia "nel breve termine l'interruzione delle forniture di gasavrebbe un impatto drammatico". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in un panel al Wef di Davos. L'economia italiana, ha aggiunto il ministro, dimostra di essere ...

Advertising

HuffPostItalia : Draghi: 'La dipendenza energetica dalla Russia rischia di essere sottomissione' - FrancoAnello48 : RT @Adnkronos: Gas russo e Italia, le parole di #Draghi: 'Prepariamo un futuro in cui non dipenderemo più dalla #Russia utilizzando la glob… - SmoodSimona : RT @Adnkronos: Gas russo e Italia, le parole di #Draghi: 'Prepariamo un futuro in cui non dipenderemo più dalla #Russia utilizzando la glob… - apavo75 : RT @cafifal: @CristinaMolendi Durante anni non hanno risolto mai niente, e nanno lasciato Italia in una dipendenza totale.Adesso la colpa l… - ritaglia1gmail : RT @cafifal: @CristinaMolendi Durante anni non hanno risolto mai niente, e nanno lasciato Italia in una dipendenza totale.Adesso la colpa l… -