Cagliari in Serie B, paracadute da 25 milioni, ma non è un guadagno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Cagliari deve accomodarsi nel campionato cadetto di Serie B dopo un’annata poco produttiva con un 25 milioni di paracadute C’è da rimboccarsi le maniche e ripartire il prima possibile. Il Cagliari di Tommaso Giulini giocherà in Serie B il prossimo anno. Tuttosport fa chiarezza su alcuni miti da sfatare nel mondo del: uno di questi è il fatto che una “piccola” retrocede nel campionato cadetto per ottenere i soldi-paracadute stanziati dalla Lega Serie A. Nulla di più falso, soprattutto se si considera la situazione del Cagliari. Al club isolano spettano circa 25 milioni di euro in quanto squadra presente in Serie A da almeno tre anni. Il paracadute è un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildeve accomodarsi nel campionato cadetto diB dopo un’annata poco produttiva con un 25diC’è da rimboccarsi le maniche e ripartire il prima possibile. Ildi Tommaso Giulini giocherà inB il prossimo anno. Tuttosport fa chiarezza su alcuni miti da sfatare nel mondo del: uno di questi è il fatto che una “piccola” retrocede nel campionato cadetto per ottenere i soldi-stanziati dalla LegaA. Nulla di più falso, soprattutto se si considera la situazione del. Al club isolano spettano circa 25di euro in quanto squadra presente inA da almeno tre anni. Ilè un ...

Advertising

acmilan : Wishing the best of luck, we're sure to see you back in #SerieATIM soon @CagliariCalcio, @GenoaCFC, @VeneziaFC_IT ??… - Glongari : #Cagliari previsto il riscatto di #Bellanova dal #Bordeaux. Tante squadre interessate in serie A, oltre alla #Juve… - aletorre1993 : RT @RadioSportiva: Svolta storica in serie A con il debutto dalla prossima stagione 2022/23 della prima donna arbitro. Maria Sole Ferrieri… - RadioSportiva : Svolta storica in serie A con il debutto dalla prossima stagione 2022/23 della prima donna arbitro. Maria Sole Ferr… - infoitsport : Serie A, primo arbitro donna? Aveva diretto una partita del Cagliari: il profilo -