Buitrago vince la 17^ tappa del Giro | Carapaz resta in rosa

LAVARONE (ITALPRESS) – Santiago Buitrago Sanchez vince la diciassettesima tappa del Giro d'Italia 2022, la Ponte di Legno-Lavarone, di 168 chilometri. Il 22enne corridore colombiano della Bahrain Victorius riesce a staccare l'olandese Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) a pochi chilometri dal traguardo e a trionfare. Completa il podio il ceco Jan Hirt (Intermarchè-Wanty-Gobert Materiaux). L'ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), arrivato davanti a Jai Hindley e Mikel Landa, mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Distacchi dal gruppo dei primi sia per Vincenzo Nibali che per Joao Almeida. Da segnalare il ritiro durante la frazione di Simon Yates: il britannico della BikeExchange, vincitore della cronometro di Budapest, ha abbandonato la corsa.

