Amburgo | addio promozione | i giocatori si accasciano a terra in lacrime

Advertising

luca_carioli : @faberskj Allora, per il calcio ho pianto veramente, prima e ultima volta, la sera di Amburgo - Juventus. Stop. Que… -

Corriere dello Sport

Dopo una sconfitta per 1 - 0 nella gara d'andata contro l', l'Hertha vince 2 - 0 e supera così il playoff di Bundesliga, centrando la salvezza.In gol è andato anche Robert Lewandowski , promesso sposo del Barcellona e prossimo all'. I ... L'Herta Berlino giocherà i play.out contro l', arrivato terzo in 2. Bundesliga. Retrocesse, ... L'Hertha rimane in Bundesliga: 2-0 all'Amburgo nel ritorno degli spareggi 7 gol e 15 assist in stagione per l’ex Amburgo che adesso è diventato uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Anche la Juventus lo sta tenendo d’occhio, così come l’Inter in caso di addio di Perisic ...E’ morto ieri mattina a 93 anni, in una clinica milanese dov’era ricoverato da alcuni giorni, un figlio illustre di Pergola: il pittore, scultore e incisore di fama internazionale Walter Valentini, na ...