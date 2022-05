Ultime Notizie – Isola famosi 2022, Alessandro lascia: “Ho esami a università” (Di martedì 24 maggio 2022) Alessandro Iannoni ha lasciato l’Isola dei famosi. I concorrenti nella puntata di ieri 23 maggio 2022 hanno dovuto decidere se proseguire la loro avventura dopo l’annuncio del prolungamento del reality. “Sono partito come un ragazzo timido e introverso però grazie a questo percorso ho imparato a essere più indipendente – ha detto il figlio di Carmen di Pietro motivando la sua scelta a Ilary Blasi e al pubblico – Ringrazio l’Isola, ho mantenuto la promessa di impegnarmi fino a fine maggio. Per motivi legati all’università, mi è molto difficile continuare questa esperienza”. Classe 2003, Alessandro è attualmente uno studente dell’università Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese. Carmen di Pietro, che ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022)Iannoni hato l’dei. I concorrenti nella puntata di ieri 23 maggiohanno dovuto decidere se proseguire la loro avventura dopo l’annuncio del prolungamento del reality. “Sono partito come un ragazzo timido e introverso però grazie a questo percorso ho imparato a essere più indipendente – ha detto il figlio di Carmen di Pietro motivando la sua scelta a Ilary Blasi e al pubblico – Ringrazio l’, ho mantenuto la promessa di impegnarmi fino a fine maggio. Per motivi legati all’, mi è molto difficile continuare questa esperienza”. Classe 2003,è attualmente uno studente dell’Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese. Carmen di Pietro, che ha ...

