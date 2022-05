Ucraina | 90esimo giorno di guerra | ecco gli aggiornamenti

(Di martedì 24 maggio 2022) Oggi l’segna sul calendario ildi conflitto contro la Russia. Seguiamo insieme tutti gli, Si parte dai bilanci: almeno 234 bambini sono rimasti uccisi e 433 feriti dall’inizio del conflitto. La regione con il maggior numero di vittime è il Donetsk, con 146 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kiev, con 115. A causa dei massicci bombardamenti 1.848 istituzioni educative sono state danneggiate e tra esse 173 completamente distrutte. In Germania si dichiara che : “L’Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo “entro pochi giorni“. Lo ha affermato ha detto il ministro dell’Economiatedesco, Robert Habeck, aggiungendo. “Penso che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano. Ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l’unico obiettivo, non ...

Il presidente ucraino: attentati contro di me Come nel film "Ricomincio da capo" • La guerra in Ucraina è arrivata al 90esimo giorno. • Mosca ha ricevuto e "sta studiando" il piano di pace ... Le notizie di martedì 24 maggio sulla guerra, in diretta. Foto satellitari mostrano le navi russe caricare il grano ucraino, scrive la Cnn. Il presidente ... Zelensky: "Non accetto nessun incontro con mediatori russi, ma solo con il presidente Vladimir Putin per far finire la guerra"