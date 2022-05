Sorelle pakistane uccise dai suoceri per onore: vivevano in Spagna, volevano il divorzio per sposarsi in Europa (Di martedì 24 maggio 2022) Aneesa e Arooj Abbas sono state strangolate e poi finite a colpi di arma da fuoco venerdì sera nel villaggio di Nathia, nel distretto di Gujrat. Nuaman Hussain, portavoce della polizia locale, ha detto all’Ansa che entrambe le Sorelle insieme alla madre erano tornate dalla Spagna lo scorso 19 maggio. Secondo lui, le giovani erano state fatte sposare con i loro cugini un anno fa e ora volevano divorziare per sposarsi di loro spontanea volontà in Europa. La polizia ha spiegato che le due Sorelle sarebbero state uccise per «onore», una pratica brutale in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. Azra Bibi, madre delle vittime, ha affermato di essere stata tenuta lontana dalla scena del crimine. Tuttavia non ha presentato ... Leggi su blog.libero (Di martedì 24 maggio 2022) Aneesa e Arooj Abbas sono state strangolate e poi finite a colpi di arma da fuoco venerdì sera nel villaggio di Nathia, nel distretto di Gujrat. Nuaman Hussain, portavoce della polizia locale, ha detto all’Ansa che entrambe leinsieme alla madre erano tornate dallalo scorso 19 maggio. Secondo lui, le giovani erano state fatte sposare con i loro cugini un anno fa e oradivorziare perdi loro spontanea volontà in. La polizia ha spiegato che le duesarebbero stateper «», una pratica brutale in base alla quale una donna viene uccisa per aver disonorato la sua famiglia. Azra Bibi, madre delle vittime, ha affermato di essere stata tenuta lontana dalla scena del crimine. Tuttavia non ha presentato ...

