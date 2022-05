Sassuolo, per l’attacco piace Orsolini: le ultime (Di martedì 24 maggio 2022) Sassuolo Orsolini, i neroverdi mettono nel mirino l’esterno del Bologna che con una buona offerta potrebbe anche essere ceduto Il mercato del Sassuolo potrebbe essere infuocato tra entrate e uscite in estate. Tante le squadre sui gioielli neroverdi che potrebbero partire tra cui anche Berardi. Sull’esterno c’è da tempo l’interesse del Milan. Per assicurarsi una valida alternativa Carnevali starebbe pensando a Orsolini del Bologna. A fronte di una buona offerta potrebbe anche lasciare i felsinei nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2024. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022), i neroverdi mettono nel mirino l’esterno del Bologna che con una buona offerta potrebbe anche essere ceduto Il mercato delpotrebbe essere infuocato tra entrate e uscite in estate. Tante le squadre sui gioielli neroverdi che potrebbero partire tra cui anche Berardi. Sull’esterno c’è da tempo l’interesse del Milan. Per assicurarsi una valida alternativa Carnevali starebbe pensando adel Bologna. A fronte di una buona offerta potrebbe anche lasciare i felsinei nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2024. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

