Roland Garros 2022 | Zeppieri | “Sono sulla strada giusta Merito di giocare gli Slam | è il mio livello”

(Di martedì 24 maggio 2022) “Sto lavorando bene su tanti aspetti del mio gioco, la. Ho cambiato allenatore da poco, quindicontento per tutti questi risultati raggiunti in così poco tempo. Sicuramente dovròtanti challenger quest’anno, dovrò lottare tanto. Mimeritato diqueste partite, mi servirà fare esperienza, loro nei momenti difficili alzano iled è normale. Credo che piano piano e lavorando bene ci potrò arrivare”. L’azzurro Giulioanalizza così la sconfitta a testa altissima contro Hubert Hurkacz in tre set all’esordio al, nonché in uno: “Lui ha servito molto bene, concentrato; ho provato a rispondere molto da vicino, poi un po’ più indietro. ...

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - sportmediaset : Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis #Roland-Garros - ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - biblemount : RT @Eurosport_IT: Lorenzo Musetti infiamma ed esalta Parigi, è avanti 2-0 contro Tsitsipas e sogna! ???? Segui il terzo set su Discover+ ????… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Roland Garros, Lorenzo Sonego può dirsi soddisfatto -

Buona la prima per Jannik Sinner al2022. L'altoatesino non ha avuto troppo problemi contro l'americano Bjorn Fratangelo, superandolo brillantemente in tre set. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo spagnolo Roberto ...Terza giornata del2022 in ambito femminile che, a dispetto delle prime sfide vissute tra domenica e lunedì, non ha regalato scossoni. Oggi era il turno della terza testa di serie del tabellone, Paula ...Dopo il brillante ruolino nelle qualificazioni, Zeppieri deve arrendersi in tre set a Hurkacz. Ma l'appuntamento con il secondo turno Slam è solo rimandato ...Fuori anche Jasmine Paolini MUSETTI-TSITSIPAS LIVE - I RISULTATI DEGLI ITALIANI LIVE Condividi. Terza giornata del Roland Garros femminile, in corso a Parigi. Giorgi-Zhang 3-6, 6-2, 6-2 Camila Giorgi ...