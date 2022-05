Reddito: Renzi, dal 15 giugno raccolta firme per abolirlo (Di martedì 24 maggio 2022) "Vogliamo abolire il Reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale di firme. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani". ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Vogliamo abolire ildi cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15partirà laufficiale di. Ma vogliamo soprattutto cambiare il mondo del lavoro per i più giovani". ...

Advertising

fanpage : Il leader del Movimento 5 Stelle si scaglia contro Renzi e Meloni per gli attacchi al #redditodicittadinanza: “Sono… - Corriere : Renzi: raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza. Conte: Robin Hood al contrario - ilriformista : Per #Renzi, mai tenero col #redditodicittadinanza caro ai grillini, la misura va abolita e dal 15 giugno partirà un… - giannantonio51 : RT @giannantonio51: @lisanoja È vero, il reddito di inclusione previsto da Renzi era migliore e non dava tanto spazio ai ladri. - giannantonio51 : @lisanoja È vero, il reddito di inclusione previsto da Renzi era migliore e non dava tanto spazio ai ladri. -