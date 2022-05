Quanto costa cenare al Billionaire di Briatore a Portocervo (Di martedì 24 maggio 2022) Nel cuore di Porto Cervo ci si può far coccolare ne locale più esclusivo di Portocervo, tra gusti straordinari e vista indimenticabile, ma Quanto costa cenare al Billionaire di Flavio Briatore? La scintillante costa Smeralda in Sardegna è il ritrovo in estate di vip, aspiranti tali e milionari. D’altronde se non si ha il portafoglio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 maggio 2022) Nel cuore di Porto Cervo ci si può far coccolare ne locale più esclusivo di, tra gusti straordinari e vista indimenticabile, maaldi Flavio? La scintillanteSmeralda in Sardegna è il ritrovo in estate di vip, aspiranti tali e milionari. D’altronde se non si ha il portafoglio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : Quanto costa essere liberi - ITAgrouporders : Ciao ragazze quanto costa la rivista delle black pink? — hey! stiamo cercando un attimo di capire, perché al moment… - StudioBellaiuto : Ma quanto costa un Amministratore di Condominio ? - Clod40206547 : RT @zingaromarcelbs: le flotte di crociere costa e msv messe assieme constano di 37 navi. queste navi inquinano quanto 200.000 golf gtd ten… - Pacio2008 : @bergomifabio Se non ti puoi permettere la Ferrari caro zhang perché costa troppo comprati come me una bella ARNA c… -