Quali sono le tre mete culturali italiane più cliccate su Street View di Google? (Di martedì 24 maggio 2022) Il servizio 3D del colosso informatico è giunto al suo quindicesimo compleanno e, oltre ad annunciare tante novità – una delle Quali già oggetto di un nostro articolo sulla Vista Immersiva di Google Maps – Google individua le mete culturali italiane più cliccate su Street View nel 2021: il Foro Romano nella città eterna, la Casa di Giulietta a Verona ed il Palazzo Pitti della città del David di Michelangelo. E Quali sono le destinazioni marittime più cercate su Street View? Ricordiamo che Street View è il servizio di Google che consente a tutti di visitare virtualmente – in dimensione 3D cioè in 3 dimensioni – oltre 10 ...

